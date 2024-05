TikTok macht Werbung im Duet-Format möglich

2022 führte die ByteDance-Tochter Branded Mission als Kooperationsoption für Marken und Creator ein. Bei Branded Mission können die Marken eine Kampagne erstellen, zu der sie Creator der Plattform aktiv einladen. Sie erstellen ein Briefing, das an die ausgewählten Creator, die an der Branded Mission teilnehmen können, weitergegeben wird. Dabei sollten Brands darauf achten, auf Creator zu setzen, die zu ihrer Marke passen und die Marken-Story authentisch erzählen können – gemäß dem Werbeprinzip auf TikTok. In der Folge können die Creator aus verschiedenen Branded Missions, die ihnen potentiell vorgeschlagen werden, auswählen. Wenn sie eine Mission inspiriert, können sie sich mit ihrem eigenen kreativen Beitrag dazu beteiligen.

Der Clou: Die Marken haben die Möglichkeit, aus allen zur Branded Mission erstellten Inhalten die für ihre Botschaft passendsten (oder potentiell reichweitenstärksten) Videos auszuwählen und durch bezahlte Anzeigen zu pushen. Und die Creator, deren Videos von einer Marke als Werbung ausgewählt werden, verdienen mit. Sie erhalten nicht nur mehr Traffic, sondern profitieren auch von TikToks Programm zur Beteiligung an den Werbeeinnahmen. Auf jeder Branded Mission-Seite sehen die Creator die potentiellen Verdienstmöglichkeiten, bevor sie sich für eine Teilnahme entscheiden.

Jetzt haben die Advertiser die Chance, das Engagement für die Werbung zu stärken und nativere Werbeinhalte zu liefern. Denn die Duet-Funktion wird in Branded Mission integriert. TikTok erklärt:

We’re integrating TikTok’s Duets feature into Branded Mission, enabling brands to tap further into the TikTok community’s native behaviors. This enables increased engagement and participation from audiences while maintaining a streamlined content creation process.

Noch mehr Ad Updates: Mehr Kontrolle über Frequenz und Retargeting

Im Bereich Branded Mission können Werbetreibende zudem jetzt Branded Effect als Kombinationsoption auswählen und beispielsweise konversionsgetriebenes Retargeting mit Mission Retargeting umsetzen, das auf Aktionen statt nur auf Engagement setzt. Die Advertiser können auf TikTok neuerdings aber auch im Rahmen der Community Interactions spezifisch für Seitenaufrufe optimieren oder die Lösung TopView über den Ads Manager und mit interaktiven Add-Ons nutzen. Erste Partner:innen erhalten sogar Self-Serve-Möglichkeiten für den Bereich. Des Weiteren weitet das Unternehmen die Pulse Premiere-Möglichkeiten aus und liefert mehr Kontrollen über die Ad-Ausspielung. Mit Target Frequency lässt sich festlegen, wie oft eine Ad im Idealfall einem Publikum ausgespielt wird, mit Tentative Reservation können Kampagnen vorab geplant und zunächst reserviert werden.

Alle neuen Werbelösungen kannst du im dedizierten Blog Post TikToks finden.

Marken im Zentrum der App Culture: Neue Kreativ-Hubs in Arbeit

Neben den großen Werbeneuheiten hat TikTok die Hubs TikTok One und TikTok Symphony vorgestellt. Für beide können sich Interessierte inzwischen auf einer Warteliste eintragen. TikTok One ist eine ganzheitliche Lösung, um mit einem einzigen Log-in auf eine Creative Suite zugreifen zu können, die den Zugriff auf Creator, Perfromance Insights, Produktionspartner:innen und Co. ermöglicht. Über TikTok One sollen Creatives nah am Puls der Creator Economy schnell erstellt werden können.

TikTok Symphony wiederum liefert Gen AI-Lösungen an einem Ort und unterstützt die schnelle und reibungslose Content-Erstellung unabhängig vom Skillset oder den festgelegten Zielen. Auf die Hubs müssen Brands und Creator vorerst noch warten. Die neuen Werbelösungen stehen ihnen vielfach aber schon zur Verfügung – genau neue Funktionen im Experimentierstadium, vom Floating Player bis zum AI Assistant für Effect House.