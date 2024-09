Meta hat neue Tools eingeführt, die es ermöglichen, mit KI-gestützten Kampagnen und Features wie Promo Codes oder Saisonangeboten Sales zu steigern.

Der Social-Media-Konzern Meta liefert Advertisern neue Formate und Tools zur Absatzsteigerung und lässt sie diese auch mit der KI-gestützten Werbelösung Advantage+ nutzen. Meta hat seine Advantage+ Shopping Campaigns – eine KI-gestützte Werbelösung – mit neuen Tools ausgestattet, die speziell auf die Holiday Season ausgerichtet sind. Mit Diversifikation und präziser Zielgruppenansprache kannst du deine Anzeigen weiter optimieren. Die neuen Features bieten automatisierte Anzeigenerstellung und personalisierte Funktionen, um effizientere Kampagnen zu schalten und während der Feiertage mehr Kund:innen zu erreichen.

KI-gestützte Optimierung mit Advantage+ Shopping Campaigns

Die Advantage+ Shopping Campaigns nutzen KI, um bis zu 150 Creative-Kombinationen gleichzeitig zu erstellen und zu testen. Die besten Kombinationen werden automatisch ausgespielt, was den manuellen Aufwand minimiert und die Effizienz steigert. Laut Meta konnten Advertiser durch diese Kampagnen die Kosten pro Kauf um zwölf Prozent senken und so ihre Anzeigenbudgets effizienter einsetzen. Gerade in der hektischen Weihnachtszeit und während der Festtage im Herbst hilft diese Automatisierung, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und Zielgruppen effektiver anzusprechen.

Präzisere Zielgruppenansprache dank neuer Features

Meta hat neue Lösugnen parat und die Advantage+ Shopping Campaigns so weiterentwickelt, dass eine noch präzisere Zielgruppenansprache möglich ist. Du kannst jetzt gezielt engagierte Kund:innen ansprechen – also Personen, die bereits mit deinem Unternehmen interagiert haben, aber noch keinen Kauf getätigt haben. Diese präzisere Segmentierung verbessert nicht nur die Kampagnenleistung, sondern senkt auch die Kosten pro Neukund:in um bis zu 17 Prozent.

Darüber hinaus bieten erweiterte Standort-Targeting-Möglichkeiten großes Potenzial, insbesondere in der Weihnachtszeit. Du kannst Konsument:innen in der Nähe deines Geschäfts gezielt ansprechen, um die In-Store-Verkäufe zu steigern – ideal für die Geschenkesaison. Das kann zum Beispiel optimiert werden, wenn User mit Content in einer bestimmten Stadt interagieren, die als Basis für die Ad-Ausspielung dient

Personalisierte Anzeigen mit neuen Tools

Eine der nützlichen Neuerungen ist die Einführung von Promo-Codes und personalisierten Angeboten in Anzeigen. So können entsprechende Ad-Creatives zum Beispiel prominent in Reels integriert werden, um im Meta-Kosmos sichtbarer zu werden. Mit diesen Funktionen kannst du Rabatte und Sonderaktionen direkt hervorheben, was die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabschlusses deutlich erhöht. Darüber hinaus ermöglichen Site Links in den Anzeigen, dass User direkt auf die für sie relevante Landing Page weitergeleitet werden. Dies ist besonders hilfreich für Unternehmen, die mehrere Produktkategorien anbieten, wie etwa Kosmetikmarken.

Mit Site Links in Facebook-Anzeigen können mehrere Landing Pages in einem Bild oder Video integriert werden, © Meta

Durch dieses und weitere neue Tools kannst du deine Anzeigen noch gezielter auf die Bedürfnisse deiner Kund:innen zuschneiden und gleichzeitig die Performance deiner Kampagnen steigern.

Advertiser können User und potenzielle Käufer:innen mit den Reminder Ads jetzt auf limitierte Angebote hinweisen und sie in eine Ad bringen, wo In-App-Käufe als Conversion angeboten werden. Gerade im Kontext von Verkaufstagen wie dem Black Friday oder vor Feiertagen bietet sich die Option auch in Kombination mit Features wie den optimierten Hinweisen auf Rabatte an. Meta erweitert damit die Reminder Ads im Funktionskontext deutlich.

Durch die Kombination aus kreativen Anzeigenformaten und personalisierten Tools bieten Metas neue Features und Advantage+ Shopping Campaigns eine umfassende Lösung, um das Weihnachtsgeschäft gezielt auszuschöpfen. Von präziser Zielgruppenansprache bis hin zu automatisierten Creative-Kombinationen – diese neuen Funktionen helfen dir, deine Werbekampagnen effizienter zu gestalten und die Verkaufszahlen zu steigern. Weitere Details zu Metas neuen Lösugen findest du auf dem offiziellen Blog.