Die Plattform verschiebt den Start von TikTok Shop in Europa und konzentriert sich stattdessen auf den US-Markt. Der Schritt könnte auch mit dem drohenden Verbot der App in den USA zusammenhängen.

Im September 2023 wurde der TikTok Shop in den USA umfassend ausgerollt. Dort ansässige Marken und Creator können auf Shopping Tools wie den Shop Tab, Shopping-Anzeigen, die Fulfilled by TikTok-Lösung, Product Showcases und LIVE Shopping sowie Shopping in In-Feed-Videos zugreifen. Die Einführung stieß auf gemischte Reaktionen – einige User freuten sich über die neuen Shopping-Möglichkeiten auf der Plattform, während andere den verstärkten E-Commerce-Fokus kritisierten. Für Unmut sorgte ebenfalls die Anhebung der Gebühren für US-Verkäufer:innen von zwei Prozent auf sechs Prozent ab April 2024 – ab Juli werden es sogar acht Prozent.

Jetzt will TikTok die eigenen E-Commerce-Bestrebungen auf dem europäischen Markt zunächst pausieren. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. So soll die plattformeigene Shopping-Sektion nicht mehr wie geplant im Juli 2024 in Deuschland, Spanien, Italien, Frankreich und Irland eingeführt werden. Stattdessen liege der Fokus nun auf dem Ausbau des USA-Geschäfts.

TikToks ungewisse Zukunft in den USA als Auslöser?

Ob der Launch von TikTok Shop in Europa auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt oder ein späterer Einführungszeitpunkt bereits festgelegt wurde, ist unklar. Ein:e Sprecher:in des Unternehmens betonte gegenüber Bloomberg lediglich, dass TikTok sich der Nachfrage anpasse und fügte hinzu:

We’ve seen the positive impact of TikTok Shop, and we’re excited to continue experimenting with this new commerce opportunity.

Ein möglicher Grund für den unerwarteten Schritt könnten die aktuellen Schwierigkeiten rund um TikTok in den USA – dem lukrativsten Markt der Plattform – sein. Der Mutterkonzern ByteDance steht vor der Entscheidung, den US-Markt zu verlassen oder eine Trennung von TikTok zu vollziehen. Dies sieht ein von US-Präsident Joe Biden unterzeichnetes Gesetz vor. Mittlerweile gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Verkauf kategorisch ausschließt – und jetzt gegen das Gesetz klagen will.

Die Neuorientierung der Plattform mit starkem Fokus auf den US-Markt könnte nun als Versuch von TikTok angesehen werden, den eigenen Wert für Creator und User unter Beweis zu stellen. Diesen betont TikTok aktuell selbst immer wieder. Zudem sollen regulatorische Bedenken bei der Entscheidung, TikTok Shop vorerst nicht auf den europäischen Markt zu bringen, eine Rolle gespielt haben.