Dabei gibt es in jedwedem Kontext viele Alternativen. Karakash ist in seiner Rolle auch dafür da, Mozillas Einfluss in Regionen wie Deutschland, Frankreich und im United Kingdom zu stärken. Der bekannte Firefox Browser der Organisation liegt in Deutschland mit 13,2 Prozent Marktanteil immerhin nur hinter Chrome und Safari zurück. Mozilla und Robin Karakash möchten im Digitalraum darauf aufmerksam machen, dass kaum je eine Entscheidung alternativlos ist. Sie stellen daher gern den Potentialraum des „what can be“ in den Fokus.

Karakash stellt im Interview die rhetorische Frage, ob bestimmte voreingestellte Dienste oder Plattformen „wirklich so alternativlos sind“, wie manche User annehmen könnten. Der Digital Markets Act spielt zumindest der EU all jenen in die Karten, die sich für mehr Wettbewerb und ein gesünderes Internet aussprechen – also nicht zuletzt Mozilla.