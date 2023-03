In der von ihm dargestellten Antwort auf die Suchanfragen nach „cheapest honda car“ liefert Bing zwei Beispiele, die mit Quellenangaben in den Fußnoten sowie jeweils einer Markierung mit dem Wort „Ad“ versehen sind.

Schon vor einigen Wochen gab es Hinweise darauf, dass Microsoft Ads für die Konversationen mit der Bing AI in der Suche plant. Nach Informationen von Reuters beriet sich der Konzern sogar schon mit verschiedenen Werbeagenturen über die Möglichkeiten, in diesem Bereich Werbung zu machen. Über die gesponserten Links hinaus sollten demnach auch gesponserte Ergebnisse direkt in die Antworten integriert werden. Der Konzern gab an, dass die Chatbot Ads sogar prominenter und größer erscheinen könnten als die gängigen Bing Ads. In einem aktuellen Post auf dem Microsoft Bing Blog erklärt Yusuf Mehdi, Corporate Vice President und Consumer Chief Marketing Officer bei Microsoft, dass Bing mehr Traffic für Publisher sowie mehr Einnahmen für diese fördern möchte:

First, we want to drive more traffic to publishers in this new world of search. It is a top goal for us, and we measure success in part by how much traffic we are sending from the new Bing/Edge. Second, we want to increase revenue to publishers. We seek to do this by both driving more traffic to them through new features like chat and answers and by also pioneering the future of advertising in these new mediums as I will describe below.