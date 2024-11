Im September erklärte uns Perplexitys Chief Business Officer Dmitry Shevelenko bereits, dass Ads für die AI Answering Machine in den Startlöchern stehen und führte aus:

Schon im Frühjahr war klar, dass Perplexity eine Werbeintegration plant. Jetzt ist es so weit und ein erster Testlauf beginnt in den USA. Dabei möchte Perplexity einen etwas anderen Weg gehen als beispielsweise Google. Brands können nur einen bestimmten Bereich sponsern, die User-Daten sollen nicht an Werbetreibende weitergegeben werden und die Sucherfahrung soll sich nicht groß verändern.

Erfahre, was die AI Answering Machine Perplexity schon alles in petto hat und für die Zukunft plant. Wir haben Insights vom Chief Business Officer des Unternehmens eingeholt.

Die Antworten, die Suchende auf Perplexity erhalten, sollen von den Advertisern nicht beeinflusst werden. Vielmehr können diese einzelne Follow-up-Fragen sponsern, wie Shevelenko vorab andeutete. Diese Ads, mit Paid Media neben der Antwort, werden mit einem „Sponsored“ Label, wie auch auf Google oder Bing, markiert. Die Antwort auf die Follow-up-Frage selbst solle aber weiterhin von Perplexitys System geliefert werden, nicht vom Advertiser.

[…] We intentionally chose these formats because it integrates advertising in a way that still protects the utility, accuracy, and objectivity of answers […].

Erste Marken wie Indeed, Whole Foods und PMG werben bereits auf der Plattform. Das Werbeprogramm soll dem Unternehmen helfen, mehr Umsatz zu erwirtschaften und Publising-Partner:innen mehr davon abgeben zu können. Perplexity macht bisher besonders mit Abonnements Geld. Zugleich sollen die Ads möglichst wenig aufdringlich sein. Des Weiteren verspricht Perplexity, zwei Kernprinzipien beizubehalten:

[…] (1) These ads will not change our commitment to maintaining a trusted service that provides you with direct, unbiased answers to your questions, and (2) we will never share your personal information with advertisers […].

Unklar ist derzeit noch, wann das Programm auch außerhalb der USA ausgerollt wird und ob das Unternehmen nicht künftig auch umfassendere Werbeintegrationen ermöglicht. Im Sinne der Umsatzsteigerung wäre das durchaus vorstellbar. Noch ist das aber Zukunftsmusik.

Unterdessen sind Ads im Kontext von Gen AI-Lösungen keine Seltenheit mehr. Schon 2023 integrierte zum Beispiel Snapchat Sponsored Links von Microsoft Ads in die KI My AI, der Bing Chat (jetzt Copilot) erhielt Ads und Google bringt in den AI Overviews ebenfalls Werbeanzeigen unter.