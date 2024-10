Zudem hat der Online-Dienst den Launch eines KI-Tools namens Spark angekündigt, welches die Entwicklung personalisierter Web Apps ermöglicht. Außerdem geht GitHub in einer Pressemitteilung auf verschiedene Neuerungen für GitHub Copilot in VS Code, Copilot Workspace und Copilot Autofix ein. Das Ziel sei es, durch Neuerungen wie diese letztendlich eine Milliarde Entwickler:innen zu erreichen. GitHub CEO Thomas Dohmke kommentiert:

For too long, there has been an unscalable barrier of entry separating a vast majority of the world’s population from building software. This can change with GitHub Spark, our new AI-native tool to build applications entirely in natural language. With Spark, we will enable over one billion personal computer and mobile phone users to build and share their own micro apps directly on GitHub—the creator network for the Age of AI.