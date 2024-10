Bereits im Oktober 2024 stellte Perplexity die Funktion Internal Knowledge Search vor. Diese Erweiterung ermöglicht es Usern, nicht nur das Web, sondern auch interne Datensätze parallel zu durchsuchen. Die Integration von internen und externen Daten in eine einheitliche Suche soll besonders für Unternehmen und Researcher produktive Mehrwerte schaffen. Aravind Srinivas, CEO von Perplexity, betonte:

Searching the web in the context of what’s relevant to a particular business has never been possible before. Web and internal search have had to rely on infrastructure and products that were separate. Being able to carry out all your research — across both internal and external sources of data — in one consolidated knowledge platform will unlock tremendous productivity gains for every enterprise.