So werden jene, die den WhatsApp Status mit all seinen neuen Facetten nutzen, tatsächlich von reinen Nutzer:innen einer Messaging App eher zu Creatorn. Wer den Status nutzt, um auf das eigene Leben, Produkte und dergleichen aufmerksam zu machen und dort regelmäßig Storytelling betreibt, kann sich des Weiteren über ein wichtiges Video-Update freuen. Denn WhatsApp arbeitet an der Möglichkeit, bis zu 90 Sekunden lange Clips zu integrieren. Diese Option soll laut WABetaInfo, einem auf WhatsApps Neuerungen spezialisierten Publisher, mit einem künftigen Update der App eingeführt werden. Damit müssten die Creator längere Videos nicht trennen – wie früher auch in den Instagram Stories –, sondern könnten diese als Content-Einheit für die Untermalung ihrer Social-Media-Präsenz auf der App nutzen. Zuletzt war das Limit auf eine Minute erhöht worden. Erste Betatester:innen können bereits darauf zugreifen.

Wer WhatsApp nicht nur zum Texten, für Videoanrufe oder Sprachnachrichten und den Meme-Austausch nutzt, kann also insbesondere über den Status Creator Content zum Besten geben. Dieser eignet sich als relevanter Kommunikationskanal. Einen weiteren stellt WhatsApp mit den Channels bereit, die gerade für Brands und Organisationen als Option für die One-to-many-Kommunikation daherkommen. Auch diese werden stetig optimiert, wurden zuletzt etwa mit Analytics und einem Verzeichnis versehen und erhielten ein Sprach-Notizen-Update sowie Umfrageoptionen. Channel-Nachrichten können die Betreiber:innen ebenfalls im Status teilen. Ob WhatsApp künftig noch zu Meta gehören darf, wird aktuell in den USA vor Gericht diskutiert. Die Wahrscheinlichkeit einer Abspaltung ist aber eher gering.