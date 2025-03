Viele WhatsApp User – und weltweit sind es monatlich über zwei Milliarden aktive – werden sich über diese neue Option für den Status freuen. In diesem können Nutzer:innen seit einiger Zeit auch Likes und Mentions bei Inhalten hinzufügen, ganz im Instagram-Stil.

© WhatsApp via Canva

Das Teilen von Musik unterliegt der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Damit kann WhatsApp nicht sehen, was einzelne User teilen. Der Zusatz ist gerade dieser Tage erwähnenswert, da Inhalte, die User mit der jetzt auch in Deutschland eingeführten Meta AI etwa via WhatsApp teilen, nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind und damit dem Datenwachstum und AI Training von Meta zugutekommen.

Derweil wird WhatsApp das neue Feature zum Teilen von Musik im Status in den kommenden Wochen auf der ganzen Welt ausrollen und noch erweitern. Der Zugriff dürfte also bald schon für dich da sein. Zudem arbeitet die Messaging App an einem praktischen Feature, um Antworten im Chat in Threads zu bündeln, und einer Funktion, um andere Social Media Accounts direkt im Profil zu verknüpfen.