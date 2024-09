Während Channels selbst keine Neuheit darstellen, bietet die Einführung von thematischen Kategorien den Nutzer:innen eine neue Möglichkeit, interessante Inhalte und relevante Themen zu finden. Dies erleichtert den Austausch von Informationen außerhalb der persönlichen Kontaktliste und ermöglicht es, Informationen aus einer Vielzahl von Bereichen bequem zu konsumieren. Besonders für Nutzer:innen, die nach spezifischen Themen suchen, stellt das neue Feature eine erhebliche Verbesserung dar.

WhatsApp Channels: Ein Überblick

Die Channels-Funktion an sich wurde bereits im September des vergangenen Jahres eingeführt. Neu ist jedoch die Unterteilung in Kategorien wie Sport, Unterhaltung, Menschen und Lifestyle, die es erleichtern, passende Inhalte zu entdecken. Diese Strukturierung hilft Nutzer:innen, gezielt nach für sie relevanten Themen zu suchen, ohne mühsam durch das gesamte Channel-Angebot scrollen zu müssen. WhatsApp transformiert sich so von einer reinen Kommunikationsplattform zu einem vielseitigen Tool für den Informationskonsum. Mit dieser Neuerung öffnet WhatsApp auch weitere Möglichkeiten für Content Creator und Unternehmen, ihre Inhalte gezielt an spezifische Zielgruppen zu verbreiten. Unternehmen können durch die neue Strukturierung beispielsweise ihre Reichweite in relevanten Themenfeldern erhöhen.

Neben den neuen Channels integrierte WhatsApp zuletzt einige weitere Features: Seit Juni 2024 können Events direkt in Gruppen erstellt und mit RSVPs verwaltet werden. Zudem arbeitet WhatsApp an Channel Analytics, um Creatorn detaillierte Einblicke in die Performance ihrer Kanäle, wie Follower-Wachstum und erreichte Accounts, zu bieten.