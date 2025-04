Wie auf Instagram: Auf Metas jüngster Social-Media-Plattform Threads sollen Creator künftig mehrere Links im Profil integrieren können. Das kann den Traffic und die Auffindbarkeit über die Plattform steigern und stellt nur eine von vielen Threads-Neuerungen dar.

Mehr als 320 Millionen User nutzen Metas Threads bereits monatlich. Der Tech-Konzern möchte die Plattform, einst als X/Twitter-Konkurrenz gestartet, zum nächsten großen Social Media Player ausbauen. Dafür werden stets neue Features eingeführt, die Threads zum Teil an Facebook und Instagram angleichen. Neuerdings arbeitet Meta an der Integration von mehreren Links in der Bio. Bisher können User auf Threads nur einen Link einfügen, doch das soll sich bald ändern.

Mehrere Links in der Bio als Zugeständnis an Creator: Threads macht es Instagram, Facebook und WhatsApp nach

Der App Researcher Alessandro Paluzzi findet regelmäßig neue Features großer Social-Media-Plattformen im Code dieser Apps. Aktuell berichtet er von der Option auf Threads, mehrere Links in der Bio zu integrieren. Diese wird derzeit getestet.