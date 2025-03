Links und Follower Counts für populäre Plattformen wie Instagram und TikTok können User direkt im Facebook-Profil hervorheben.

Für Content Creator ist es extrem wichtig, auf verschiedene Profile unterschiedlicher Plattformen möglichst prominent hinweisen zu können. Auf TikTok verweisen sie vielfach über die übersichtliche Bio auf ihre Instagram Accounts, auf Instagram in der Bio mit bis zu fünf Links auf Konten auf LinkedIn, TikTok, Snapchat, Pinterest und Co. Und auch WhatsApp arbeitet an einer Funktion, um andere Social Media Accounts direkt im Profil zu verknüpfen. Eine noch bessere Option führt derweil Facebook ein. Mit Facebook Showcase können erste User ihre Accounts auf TikTok, YouTube und Instagram inklusive Link und Follower-Zahl präsentieren. Dazu ist laut Social-Media-Experte Matt Navarra eine Verifizierung und der Login bei den externen Accounts notwendig.