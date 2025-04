Die Testphase ist womöglich in vollem Gange. Creator dürfen auf einen baldigen Launch hoffen, für den es aber noch kein offizielles Datum gibt.

Der Instagram-Chef Adam Mosseri äußerte sich unlängst dazu, ob sich Stories auf Instagram überhaupt noch lohnen. Dabei müssen Creator einen differenzierten Blick auf das Format werfen. Denn es eignet sich nicht, um neue Follower zu gewinnen und die Reichweite auf der Plattform außerhalb der Kontakte von Fans und Freund:innen zu maximieren. Dennoch hat es viele Vorteile für das Branding oder schlichtweg das Teilen von Inhalten aus dem eigenen Leben – ebenso wie auf Facebook und WhatsApp. So schreibt Mosseri in einem Post:

[…] If you do use Stories, think of them as a way to reach your most passionate audience with behind-the-scenes, timely content. The most important signals we look at when ranking Stories are the likelihood that you’ll tap on the story, like the story, or reply with a message.