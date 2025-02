View on Threads

Instagram auf WhatsApp: Account-Verlinkung ist anders als bei Business-Option

Im eigenen Beitrag erklärt WABetaInfo, dass die neue Funktion zur Account-Verknüpfung in einem künftigen Update für WhatsApp integriert werden soll. Deshalb sind Änderungen an dem Feature, wie es der Publisher im Kontext der TestFlight App schon sehen konnte, noch möglich. Bei der Variante, die WABetaInfo einsehen konnte, haben WhatsApp User die Möglichkeit, in ihrem Profil Links zu anderen Social-Media-Profilen zu integrieren. Im Screenshot ist beispielsweise ein Link zu einem Instagram-Profil zu sehen.

So sieht die Account-Verknüpfung mit Social Media Accounts auf WhatsApp aus, © WABetaInfo

Zum Integrieren der Social Media Account Links erstellt WhatsApp eigens einen neuen Bereich im Profil, der auch „Links“ heißt. Dieser wird über die Profileinstellung abrufbar sein. Mit der Funktion können User, aber auch Brands und Creator ihre Omni-Channel-Strategien erweitern und Kontakte oder gar Fans auf ihre weiteren Social-Media-Präsenzen aufmerksam machen.

WhatsApp Business Accounts haben bereits ein vergleichbares Feature zur Verfügung. Allerdings gilt dabei, dass die Konten bei einer Integration von Links zu weiteren Social-Media-Profilen eine Verifizierung dieser Profile durchlaufen müssen. Eine solche ist bei der Version für WhatsApp selbst bisher noch nicht integriert. Jedoch könnte WhatsApp diesen Aspekt als Sicherheitsfaktor noch ergänzen. Die Funktion ist für die User optional, bietet aber einigen Spielraum für Weiterleitungen. Derzeit wird in der Testversion nur Instagram unterstützt. Ob WhatsApp nur Links zu Accounts aus dem Meta-Kosmos oder zu jedwedem Social-Media-Konto ermöglicht, wird sich möglicherweise erst beim offiziellen Feature Launch in einem künftigen Update zeigen.

Derweil können Google Business Profile-Inhaber:innen jetzt ihre WhatsApp-Konten ergänzen und so auf die schnelle Kommunikation über die Messaging App hinweisen.