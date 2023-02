Große Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter haben immer wieder mit Mängeln bei der Plattformsicherheit zu kämpfen. Während bei Twitter nicht selten ausbleibende Content-Moderation und ein Zuwachs an Fake News für umfassende Kritik sorgen, hat Instagram beispielsweise schon eine Strafe in Höhe von 405 Millionen Euro wegen Verstößen gegen die DSGVO und die Sicherheit von Daten Minderjähriger erhalten. Sowohl Twitter als auch Meta haben in den vergangenen Jahren immer wieder neue Sicherheitsfunktionen für Brands, Creator, Teenager und Co. eingeführt – ohne jedoch viele große Probleme umfassend regulieren zu können, darunter die Ausbreitung von Fake Accounts, Hate Speech und ein schwieriger Zugang zu Support Teams. Inzwischen werden bei den Plattformen aber gewisse Sicherheits-Features nur im Bezahlmodell angeboten. Damit müssen die User für die zusätzliche Sicherheit bezahlen, die sie von den sozialen Medien erwarten.

Neben einem besseren Ranking, dem Zugriff auf längere Tweets und einer Priorisierung bei Tweet Replies sollen Twitter Blue-Abonnent:innen künftig auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS als exklusive Funktion erhalten. Das heißt: Wer nicht zahlt, kann auf diese Funktion künftig nicht mehr zurückgreifen. Auf dem eigenen Blog erklärt Twitter:

While historically a popular form of 2FA, unfortunately we have seen phone-number based 2FA be used – and abused – by bad actors. So starting today, we will no longer allow accounts to enroll in the text message/SMS method of 2FA unless they are Twitter Blue subscribers. The availability of text message 2FA for Twitter Blue may vary by country and carrier.