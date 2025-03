Erste User finden dieses Recap Feature im Insights-Bereich. Wir können noch nicht darauf zugreifen. Doch mit dem Blick auf Insights aus den vergangenen sieben Tagen erhalten wir ähnliche Einblicke. Allerdings ergänzt Threads im Weekly Recap ebenso Tipps. Im Beispiel von Ghanem rät das Unternehmen dazu, Tags und Medien in Posts zu integrieren, um die relevanten Zielgruppen zu erreichen. Das ist ein sehr basaler Tipp und dürfte für die meisten Creator nicht neu sein. Womöglich werden bei einem etwaigen Roll-out des Bereichs für alle aber auch bessere Tipps integriert.

Der offizielle Threads Account hat das Feature noch nicht vorgestellt. Dieses erinnert in seiner Beschaffenheit der Zusammenstellung an Wrapped Features wie jenes vom Streaming-Dienst Spotify. Dieser stellt für Creator die Performance-Daten eines Jahres zusammen, die dann aufmerksamkeitsstark geteilt werden können. Beim Weekly Recap von Threads geht es aber eher um die interne Analyse und Account-Optimierung. Um eine solche zu bieten, liefert beispielsweise die Threads-Schwester-App Instagram im Professional Dashboard inzwischen nicht nur weiterführende personalisierte Tipps für Creator, Best Practices und Lehr-Reels, sondern auch die Metrik „Meiste Aufrufe“.

Die Best Practices als Tool im Professional Dashboard, eigener Screenshot

Das Business-Netzwerke LinkedIn bietet ebenfalls im optimierten Dashboard Analytics-Übersichten zu Inhalten, Followern, Leads und dergleichen und fügt wie Instagram und Threads Tipps für die Creator hinzu, die einfach umzusetzen sind und mehr Engagement fördern sollen.

Die Relevanz von Instagram und LinkedIn soll Threads, wenn es nach Meta geht, in den kommenden Jahren auch annähernd erreichen. Bis dahin ist es ein weiter Weg. Doch die Plattform hat sich nicht einmal zwei Jahre nach dem Start bereits zu einem Social-Media-Umfeld für viele Marken und insbesondere Tech-Interessierte entwickelt, das auf erste eigene kleine Trends zurückblicken kann.