Nach der Einführung der Custom Feeds lässt Threads die User diese in einem dedizierten Tab einsehen und mit anderen öffentlich teilen.

Im Herbst 2024 führte die Meta-Tochter Threads die interessenbasierten und personalisierten Feeds ein. Sie ergänzen die For You und Following Feeds und vereinen Inhalte zu bestimmten Interessen unter sich. So können zum Beispiel ein Soccer und ein Men’s Fashion Feed hinzugefügt werden. Zwischen diesen Feeds können die Nutzer:innen dann hin- und herwechseln. Diese spezifischen Custom Feeds können jetzt öffentlich mit anderen geteilt werden. Wie der offizielle Threads Account angibt, wird dazu ein dedizierter Tab in der App eingeführt, um eine Übersicht zu erhalten.