Bei den beliebtesten Songs muss sich die Künstlerin Artemas mit i like the way you kiss me geschlagen geben. Eine kleine Überraschung ist die Auflistung von Natasha Bedingfields Unwritten, das immerhin schon 20 Jahre alt ist und dank des Films Anyone But You und neue Popularität erlangt hat.

Top Songs in Deutschland auf Spotify:

Stories rund um Songs: Der Einfluss der Popkultur

Im Streaming-Verhalten der Spotify User spiegeln sich viele Entwicklungen der Populärkultur, ob von TikTok oder Amazon Prime Video, von ungewöhnlichen Song Releases oder saisonalen Trends ausgehend. So hat Mariah Careys All I Want For Christmas Is You Anfang November ein Streaming-Plus von 350 Prozent erlebt, der Song Murder On the Dancefloor von Sophie Ellis-Bextor konnte im Jahresvergleich um 340 Prozent zulegen, obwohl er von Anfang der 2000er stammt; aber er war zentral im Hit-Film Saltburn, der wiederum in den sozialen Medien vielfach gefeiert wurde. Das auf TikTok viral gegangene und später mit David Guetta produzierte Lied Man in Finance von Megan Boni (Girl On Couch) wurde auf Spotify über 318.000 Mal angehört.