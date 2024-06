Das Company Dashboard auf LinkedIn wurde erneuert und fördert die Content-Kreation, Corporate Influencer und das Wachstum mit den Aktionen des Tages.

Die Business-Plattform LinkedIn hat ihre zahlreichen Mitglieder jüngst mit einem Design- und Feature Update überrascht. Dieses betrifft die Administrator:innen von Unternehmensseiten. Denn diese kommen nun mit einem neuen Dashboard daher, das den Seiten zu mehr Engagement verhelfen kann. Somit hilft es Social Media Managern und Unternehmer:innen. Es ist nicht das einzige relevante Update für jene, die LinkedIn als wichtige Creator- und Community-Plattform nutzen.

Das hat das neue LinkedIn Dashboard für Unternehmensseiten zu bieten

Auf LinkedIn können sich die Creator und Unternehmensadministrator:innen über immer neue Möglichkeiten freuen, um Inhalte besser zu distribuieren und zu analysieren, aber auch, um diese erst einmal zu erstellen und einzuordnen. So bietet die Plattform seit kurzem Unique Views als Metrik und AI Labels für Posts an. Zudem wurden vor einigen Monaten die Thought Leadership Ads ausgeweitet, sodass Administrator:innen die Beiträge jeglicher Mitglieder sponsern können, die in von ihnen verwalteten Gruppen auftauchen. Und mit den Exklusiv-Features für Premium Company Pages, die sich im Test befinden, könnten Unternehmen künftig noch mehr Reichweite und Touchpoints für Geschäfte aufbauen; das unlängst eingeführte Company Messaging unterstützt dabei schon jetzt in großem Maße.

Für noch mehr Optionen, Übersicht und Tipps sorgt jetzt das neue Dashboard der Unternehmensseiten. Viele Administrator:innen dürften es schon entdeckt haben. Auch wir von OnlineMarketing.de haben diese Übersicht bereits erhalten.

Dashboard der OnlineMarketing.de-Unternehmensseite auf LinkedIn, Screenshot der Web-Version

LinkedIn selbst schreibt zur Übersicht der Desktop-Version:

Klicken Sie auf ‚Erstellen‘ in der oberen linken Ecke, um neue Beiträge, Events, Jobs, gesponserte Beiträge, Newsletter, Produktseiten, Serviceseiten und Fokusseiten zu erstellen. Die Navigation auf der linken Seite ermöglicht es Ihnen, alle Aspekte Ihrer Seite an einem Ort zu verwalten […].

Über die Navigation kannst du zu Beiträgen deiner Seite, Analysen, dem Feed, Aktivitäten, Nachrichten, zu Produkten, Events, zum Bearbeiten deiner Seiten und dergleichen gelangen. Besonders hilfreich für das Wachstum dürften aber die auch im Screenshot ersichtlichen Aktionen des Tages sein. Mit diesen animiert LinkedIn beispielsweise dazu, populäre Beiträge erneut zu teilen oder anderen Unternehmensseiten zu folgen, um das eigene Seitenwachstum anzukurbeln. Die Social Media Marketerin Aasthla Shula hat diese Funktionen ebenfalls entdeckt und in einem Post auf LinkedIn zusammengefasst. Sie glaubt, dass die Features des Dashboards das Leben vieler Social Media Manager vereinfachen können.

Über das Dashboard kannst du auch direkt deine aktuellen Beiträge verwalten. Dass ein CTA Button zum Sponsern einlädt, liegt in der Natur des Monetarisierungsgedankens von LinkedIn und Microsoft. Klickst du wiederum auf das Plussymbol zum Erstellen, erhältst du direkt eine umfassende Übersicht. Du kannst unmittelbar Beiträge, Events, Anzeigen, Stellenanzeigen, Artikel, Newsletter und Fokusseiten erstellen.

Ausschnitt aus dem Erstellen-Tab, Screenshot der Web-Version

Unter dem Reiter Beiträge Ihrer Unternehmensseite wiederum kannst du Beiträge direkt für Beschäftigte vorschlagen, damit diese sie noch einmal teilen. Auf diese Weise soll die Entwicklung von Corporate Influencern gefördert werden, die auf LinkedIn immer mehr Gewicht erhält.

Schau dir die neue Dashboard-Ansicht doch mal an und nutze sie, um deinen Einfluss auf der Business-meets-Social-Media-Plattform zu erweitern. Tipps zu erfolgreichen Posting-Formaten findest du in unserem dedizierten Beitrag.