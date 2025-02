Von Voice Threads bis Cross Posts – der neue Threads Guide von Meta zeigt, wie User die Plattform optimal nutzen können. Perfekt für Creator, Brands und alle, die nicht nur Reichweite, sondern auch echtes Community Engagement und Impact aufbauen wollen.

Threads wächst rasant, weshalb sich ein Blick auf den von Meta zur Verfügung gestellten neuen Threads Guide lohnen könnte. Mit 320 Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen und zuletzt über eine Million neuer Anmeldungen täglich hat sich die Plattform längst als feste Größe etabliert und könnte sich zu einer der wichtigsten Einnahmequellen des Tech-Konzerns entwickeln. Ursprünglich als Ergänzung zu Instagram gedacht, entwickelt sich die Plattform zunehmend zu einer eigenständigen Alternative zum Konkurrenzdienst X, mit Fokus auf tiefere Diskussionen und kreative Interaktionen.

Der Guide liefert Nutzer:innen eine umfassende Einführung in die neuesten Funktionen. Er zeigt, wie sich die Plattform optimal nutzen lässt – ein wertvolles Tool, um das volle Potenzial von Threads auszuschöpfen.

© Mosseri via Canva

Threads meistern wie ein Pro: Tipps für mehr Reichweite – mit Voice Threads, GIFs, Custom Feeds und Co.

Du willst Threads optimal nutzen? Der Threads Guide zeigt dir Schritt für Schritt, wie du dein Profil einrichtest und gezielt spannende Accounts findest, denen du folgen kannst.

Intelligente Suche und Tags:

Mit der verbesserten Suchfunktion Trending Now können Nutzer:innen aktuelle Diskussionen und beliebte Themen leichter entdecken. Durch gezielte Stichwörter lassen sich nicht nur einzelne Beiträge, sondern auch passende Profile finden. Tags spielen dabei eine wichtige Rolle: Wer einen Hashtag in seinen Post einfügt, macht ihn für andere sichtbar und kann sich direkt an laufenden Gesprächen beteiligen. Während die allgemeine Threads-Suche bereits weltweit verfügbar ist, bleibt Trending Now vorerst nur in den USA und Japan nutzbar. Meta plant jedoch, dieses Feature in Zukunft auf weitere Regionen auszuweiten,

Erweiterte Suchfunktion mit Filtern für Datum und Profile, © Meta Neue Tagging-Funktion, © Meta

Kreativer Ausdruck mit Voice, GIFs und Umfragen

Threads bietet weit mehr als nur Text. Wer seine Gedanken auch auditiv teilen möchte, kann sogenannte Voice Threads nutzen. Die App erstellt dabei automatisch eine Texttranskription, sodass niemand den Faden verliert. Auch GIFs und Umfragen sind leicht integrierbar: Wenige Klicks genügen, um ein animiertes Bild oder eine Umfrage in den Post einzubauen und so noch mehr Interaktion zu fördern.

Threads führt Voice Threads ein, © Meta

Threads erweitert Interaktivität mit neuem Umfrage-Feature, © Meta



Posts editieren und zeitversetzt veröffentlichen:

Ein häufiges Ärgernis in sozialen Netzwerken ist das Verfassen von Beiträgen unter Zeitdruck. Threads reagiert darauf, indem die Plattform er ermöglicht, Posts innerhalb von 15 Minuten nach Veröffentlichung zu bearbeiten – sei es, um einen Fehler zu korrigieren oder den Gedankengang zu erweitern. Darüber hinaus können Beiträge als Entwurf gespeichert und für einen späteren Zeitpunkt geplant werden. So passt die Plattform perfekt zu einem flexiblen und durchdachten Kommunikationsstil.

Editierfunktion – Posts können nachträglich bearbeitet werden, © Meta Geplante Posts – Beiträge lassen sich im Voraus terminieren, © Meta

Cross Posting und Custom Feeds

Nutzer:innen, die bereits auf Instagram aktiv sind, profitieren von der nahtlosen Integration beider Plattformen. Mit nur wenigen Klicks lassen sich Threads-Beiträge auf Instagram teilen. Zusätzlich testet Threads neue Optionen wie das Teilen von Beiträgen in Instagram DMs oder als eigenständigen Instagram Post, was die Reichweite für Creator und Marken weiter erhöht. Ein weiteres Kern-Feature ist die Personalisierung des Feeds. Threads-Nutzer:innen haben die Wahl zwischen dem For You Feed, der auf bisherigen Interaktionen basiert, dem Following Feed, der nur Beiträge gefolgter Accounts anzeigt, sowie den Custom Feeds, die individuell erstellt werden können. Diese ermöglichen es, Inhalte nach persönlichen Interessen zu filtern und so einen maßgeschneiderten News Stream zu gestalten.

Individuelle Feeds für eine personalisierte Nutzer:innenerfahrung, © Meta

Zusätzlich können Nutzer:innen ihre Feed-Erfahrung weiter personalisieren, indem sie gezielt Inhalte stummschalten, blockieren oder verbergen. Dies ermöglicht eine noch individuellere Steuerung des eigenen Feeds. Für Marketer und Creator eröffnet sich dadurch die Chance, gezielt relevante Zielgruppen anzusprechen und Inhalte strategisch zu platzieren. Während einige User berichten, dass Custom Feeds noch nicht flächendeckend verfügbar sind, arbeitet Threads kontinuierlich an der Weiterentwicklung dieser Funktion, um den Nutzer:innen mehr Kontrolle über ihre Inhalte zu geben.

In diesem Zusammenhang testet Threads derzeit zwei neue Features für user-definierte Feeds: „Share to Instagram DMs“ und „Share as a post“. Diese Neuerungen könnten die Verbreitung von Inhalten erleichtern und die Integration mit Instagram weiter vertiefen. Besonders die Möglichkeit, Beiträge direkt als Instagram-Post zu teilen, könnte die Verbindung zwischen den Plattformen stärken und neue Möglichkeiten für Content-Sharing schaffen. Die Information stammt von Radu Oncescu auf Threads.