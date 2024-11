Auf den ersten Blick werden im Dashboard fünf Posts angezeigt, die innerhalb der vergangenen 30 Tage die meisten Aufrufe erzielen konnten. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um Carousel Posts, Reels oder andere Beitragsarten handelt. Über „Alle anzeigen“ gelangst du zu einer detaillierteren Ansicht, die zunächst alle deiner Posts des vergangenen Monats, sortiert nach Aufrufzahlen, anzeigt.

Detaillierte Analyse nach Content-Typ und Zeitraum

In der ausführlicheren Anzeige hast du die Möglichkeit, deine Analyse weiter einzugrenzen. So kannst du einerseits entweder alle Content-Arten in der Ansicht behalten oder dir alternativ nur die Beiträge, Reels, Stories, Videos oder Live-Videos mit den meisten Aufrufen anzeigen lassen. Andererseits kannst du den Zeitraum für die Analyse festlegen – hierfür besteht eine Auswahl, die von sieben Tagen bis zu zwei Jahren reicht. Zudem kannst du dir neben den Aufrufen auch die erreichten Konten oder die Anzahl der Accounts, die interagiert haben, als Kennzahlen anschauen.

Dieses neue Feature bietet insbesondere jenen, die kein Third Party Tool für die Content-Analyse nutzen, eine praktische Möglichkeit, sich über die Performance ihrer Inhalte zu informieren und auf Basis der Insights Content-Anpassungen vorzunehmen. Einblicke in wichtige Content-Kennzahlen gibt es seit Neuestem auch via Desktop. Mit dem Web Dashboard können zudem Werbeanzeigen verwaltet werden.