Im Juli 2023 ging Threads als Twitter Killer an den Start, kam im Dezember desselben Jahres endlich auch nach Europa und verzeichnete vor allem im Jahr 2024 ein enormes Wachstum. Gefördert vom Relevanzverlust der Konkurrenz-App X und parallel zum starken Wachstum anderer Microblogging-Dienste wie Bluesky ist Threads zu einer echten Alternative für viele Brands und Creator geworden.

Im Februar berichtete Threads von 130 Millionen monatlich aktiven Usern, kurz darauf waren es 150 Millionen. Zum einjährigen Jubiläum erreichte die Plattform schon 175 Millionen User und im August war von über 200 Millionen die Rede. Meta CEO Mark Zuckerberg erklärte im Earnings Call zum zweiten Quartal 2024:

[..] We’re making steady progress towards building what looks like it’s going to be another major social app. We’re seeing deeper engagement and I’m quite pleased with the trajectory here.