Während Bluesky ein kostenpflichtiges Abonnement und potenziell Ads auf der Plattform plant, hat Threads ein praktisches Update für die Custom Feeds herausgebracht.

Vor wenigen Wochen hat Threads die Custom Feeds ausgerollt – und ermöglicht den Usern so eine personalisierte Plattformerfahrung. Denn Nutzer:innen können mit dem Feature Themen und Accounts in einem eigens erstellten Feed zusammenführen, um gezielt jenen Inhalten zu folgen, die für sie relevant sind. Seit Kurzem ist es zudem möglich, die verschiedenen Feeds im Home Screen durchgehend zu sehen und einfach zwischen diesen zu wechseln – das erleichtert die gesamte App-Navigation.

Die Custom Feeds erlauben eine flexible Anpassung, indem neue Themen oder Accounts jederzeit hinzugefügt werden können – sei es per Suche, via Drei-Punkte-Menü oder neuerdings auch direkt über das Profil eines Accounts. Wie in den folgenden Screenshots zu sehen ist, können die User ein Profil über den Button „Add to feed“ direkt einem bestehenden Feed hinzufügen. Alternativ ist es möglich, einen neuen Feed zu erstellen und diesen mit dem Profil zu ergänzen.