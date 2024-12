Der neue Threads for Creators Hub bietet Tipps zur Optimierung der Threads-Präsenz. Kritisiert wird jedoch die mangelnde Tiefe der Inhalte.

Die Bluesky-Konkurrenz und X-Alternative Threads hat eine neuen Hub für Creator ins Leben gerufen. Unter dem Namen Threads for Creators bietet die Social-Media-Plattform eine Sammlung von Erklärungen, Tipps und Hinweisen, die Nutzer:innen dabei unterstützen sollen, ihre Präsenz auf Threads aufzubauen und zu optimieren.

© Threads via Canva

Inhalte des Threads for Creators Hubs werfen Fragen zur Sinnhaftigkeit auf

Der Threads for Creators Hub bietet eine Einführung in die grundlegenden Funktionen von Threads.

Threads for Creators Hub: Get started, © Threads

Dazu gehört etwa die Verknüpfung mit einem Instagram-Konto, die derzeit noch notwendig ist, da Threads nach wie vor auf Instagram-Zugangsdaten basiert. Zwar arbeitet Meta an einer stärkeren Trennung der beiden Plattformen, doch aktuell bleibt diese Abhängigkeit bestehen.

Neben einer allgemeinen Übersicht darüber, wie Threads funktioniert, gibt die Plattform Hinweise darauf, wie Nutzer:innen ihre Feeds an persönliche Interessen anpassen können.

Threads for Creators Hub: Tipps zum Wachstum der Zielgruppe, © Threads

Threads for Creators Hub: Mögliche Interessenfelder, © Threads

Doch die gewählten Beispiele – wie etwa „School Lunch Ideas“ – stoßen auf Kritik. Sie wirken wenig inspirierend und lassen Zweifel an der Relevanz solcher Inhalte aufkommen.

Während Threads Creator unterstützen will, bleibt der tatsächliche Nutzen des Hubs fraglich. Der einzige Tipp, der auf einer datengestützten Analyse basiert, ist die Empfehlung zur Einbindung von Text in Posts. In den FAQs erklärt Threads:

[…] aber fügen Sie immer Text ein! Video-, Foto- und Karussell-Posts, die auch Text enthalten, schneiden deutlich besser ab als Posts ohne Text.

Die Analyse beruht laut Meta auf einer internen Untersuchung über 30 Tage im ersten Halbjahr 2024 unter globalen Threads-Nutzer:innen.

Abgesehen davon sind die weiteren Hinweise eher generisch und dürften vor allem für erfahrene Creator kaum hilfreich sein. Die Plattform verfehlt es, spezifische, datenbasierte Trends oder tiefere Einblicke zu bieten, die einen echten Mehrwert schaffen könnten. Ohne diese Tiefe läuft der Threads for Creators Hub Gefahr, für ambitionierte Nutzer:innen schnell irrelevant zu werden.

Keine Hashtags, dafür Themen-Tags

Ein weiteres Feature, das Threads von anderen Plattformen abhebt, ist der Verzicht auf klassische Hashtags. Die Social-Plattform testete in der Vergangenheit zwar die Integration von klassischen Hashtags samt Hashtag-Symbol, bisher wurde diese Funktion jedoch nicht umgesetzt. Stattdessen setzt Threads auf sogenannte Themen-Tags, die es ermöglichen sollen, Inhalte zu strukturieren und besser auffindbar zu machen.

Themen-Tags auf Threads, © Threads

Ob sich dieses System bei der Zielgruppe durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Hashtags haben sich in der Social-Media-Welt längst etabliert, und die Abkehr davon könnte insbesondere für erfahrene Creatorn ungewohnt sein. Zudem fehlen bisher klare Vorteile dieses alternativen Ansatzes, was die Akzeptanz zusätzlich erschweren könnte.

Threads for Creators Hub: Ein erster Schritt, aber mit Verbesserungspotenzial

Während die bereitgestellten Inhalte für Anfänger:innen nützlich sein können, fehlen umfassendere, fundierte Analysen, die erfahreneren Nutzer:innen helfen könnten, ihre Strategien zu verfeinern. Es bleibt abzuwarten, ob Threads zukünftig konkretere Einblicke und datengetriebene Trends veröffentlicht.

Trotz der eher allgemeinen Tipps könnte der Threads for Creators Hub eine wertvolle Ressource sein, um über Neuerungen und Empfehlungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Die Threads for Creators-Plattform ist über die offizielle Meta Website zugänglich.