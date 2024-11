Dadurch könnten sie künftig selbst entscheiden, ob sie den For You oder den Following Tab oder aber die Custom Feeds priorisieren möchten. Die Custom Feeds, die kürzlich für alle Nutzer:innen eingeführt wurden, bieten die Möglichkeit, Themen und Accounts in einem personalisierten Feed zu bündeln. So können gezielt Inhalte verfolgt werden, die für die Nutzer:innen besonders relevant sind.

Neue Funktionen bei Threads für ein maßgeschneidertes User-Erlebnis

Die neue Feed-Funktion erlaubt eine flexible Anpassung: Neue Themen oder Accounts können jederzeit entweder über die Suche oder das Drei-Punkte-Menü hinzugefügt werden. Diese Neuerung basiert maßgeblich auf dem Wunsch der Community, in ihren Feeds vor allem Beiträge von gefolgten Accounts zu sehen. Der Test, den Following Feed als Standard festzulegen zu können, könnte bei einem möglichen Roll-out daher überwiegend positiv aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang hat Threads zudem eine neue Suchfunktion eingeführt.

Neben der verbesserten Kontrolle bieten die neuen Funktionen von Threads noch Personalisierung und Komfort. Nutzer:innen können ihre Feeds individuell anpassen, indem sie neue Themen oder Accounts hinzufügen, was zu einem noch relevanteren und maßgeschneiderten Erlebnis führt. Die verbesserte Suchfunktion ermöglicht es, gezielt nach bestimmten Beiträgen zu suchen, sei es nach Datum oder von einem bestimmten Account. Diese Funktionen steigern die Nutzungsfreundlichkeit und helfen, gezielt Inhalte zu finden, die den Interessen der User entsprechen.

© Meta

So funktioniert die neue Feed-Anpassung in Threads

Ausgewählte Tester:innen öffnen die Threads App, tippen am oberen Bildschirmrand auf einen beliebigen Feed und halten ihn gedrückt. Anschließend wählen sie „Feeds bearbeiten“ aus. Danach können die Feeds nach Belieben neu angeordnet werden. Der Feed, der an die oberste Position verschoben wird, erscheint dann automatisch beim nächsten Öffnen der App.

In Zuckerbergs Post heißt es, dass Threads die neue Option derzeit testet und die verschiedenen Feeds in der App künftig sichtbarer machen wird. Es bleibt jedoch unklar, ob und wann diese Funktion für alle Nutzer:innen verfügbar sein wird. Viele hoffen jedoch, dass der Test bald ausgeweitet wird.

Bluesky kontert Zuckerbergs Ankündigung

Threads, X und Bluesky konkurrieren derzeit intensiv um die Nachfolge von Twitter. Aktuell besticht Bluesky wie Threads mit einem immensen Wachstum. Die wachsende Konkurrenz durch die neue Social-Media-Plattform, an deren Entwicklung auch der ehemalige Twitter-CEO Jack Dorsey beteiligt war, hat zuletzt zu zahlreichen Verbesserungen bei Threads geführt. Dazu zählt unter anderem eine Überarbeitung des For You-Algorithmus, durch die Nutzer:innen verstärkt Inhalte von gefolgten Accounts sehen. Auch die neuen Suchfunktionen zielen darauf ab, mit Bluesky Schritt zu halten. Zusätzlich sollen die neuen Querformatvideos Nutzer:innen von Threads überzeugen und die Plattform im Wettbewerb um die Vorherrschaft als Twitter-Alternative stärken.

Bluesky nutzt Zuckerbergs Ankündigung, um die Aufmerksamkeit auf die eigenen Kernwerte zu lenken: In einem Kommentar fordert die Plattform User auf, sich einem offenen Netzwerk anzuschließen, das ihnen mehr Kontrolle über ihre Online-Erfahrung bietet.