Das sagte Instagram-Chef Adam Mosseri bereits im April 2024 – als die Plattform noch bei rund 150 Millionen monatlich aktiven Usern stand und offiziell keine Werbeintegration testete. So sagte das Presse-Team:

Since our priority is to build consumer value first and foremost, there are no ads or monetization features currently on Threads. At this time, we encourage businesses to experiment with Threads as part of their organic social strategy where it makes sense.