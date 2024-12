Dieses Update macht geteilte Links nicht nur optisch ansprechender, sondern erleichtert es den Nutzer:innen, die Relevanz eines Links sofort zu erkennen. Insbesondere die Einbindung des Favicons sorgt für mehr Wiedererkennbarkeit und Vertrauen. Die Anzeige erinnert dabei an Snippets auf Google. Wir selbst können aber diese Art der Link-Vorschau bisher nicht sehen und auch nicht nutzen.

Unabhängig vom Layout steht Threads vor weiteren Herausforderungen, etwa bezogen auf die Inhalte selbst.

Herausforderungen im Umgang mit politischen Inhalten

Threads hat sich seit dem Launch als Alternative zu X, Bluesky und Co. positioniert. Doch die Plattform steht vor Herausforderungen, insbesondere im Umgang mit politischen Inhalten. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von der Plattform selbst zeigt, dass viele Nutzer:innen Threads als einen Ort für unpolitische Inhalte sehen wollen. Alex Heath von The Verge berichtet darüber. Allerdings haben sich Creator in der Vergangenheit auch negativ zu den Einschränkungen geäußert, die Meta politischen Inhalten auferlegt.