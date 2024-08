Da Haberman selbst im ersten Test nicht über das Pop-up hinauskam und auch wir das Feature noch nicht sehen können, dürfte es sich um einen limitierten Test handeln. Noch gibt es vonseiten Metas keine offizielle Einordnung zum Experiment. Doch es ist naheliegend, dass sich Instagram auf dieses Format konzentriert. Immerhin ist ein ähnliches Feature auf Pinterest zu einem großen Erfolg geworden.

Im Herbst 2023 führte Pinterest neben anderen Features die Collagen ein. Diese lehnen sich an die bereits zuvor eingeführte kreative Standalone App Shuffles an und hilft Nutzer:innen dabei, Ideen zu personalisieren, zu visualisieren und kreativ zum Leben zu erwecken.

User können Objekte aus einem Pin schneiden und sie mit anderen Cutouts kombinieren. Sie können jetzt zusätzlich zu Pins und Pinnwänden selbst visuelle Inhalte in Form von Collagen erstellen und damit andere inspirieren. Und die Collagen ergänzen das Shopping auf Pinterest um ein interaktives Element. Interessierte Marken aktualisieren zunächst ihre Kataloge, damit Nutzer:innen ihre Produkte zu Collagen hinzufügen können. Dieser Business-Aspekt könnte für Meta, das stets nach neuen Werbeoptionen sucht, ebenfalls von Interesse sein.

Im Earnings Call zum ersten Quartal 2024 erklärte Pinterest CEO William J. Ready bereits, wie erfolgreich die Collagen sind.

We’re also significantly advancing what it means to curate on Pinterest with collages. Powered by our AI and advanced computer vision technology, collages are a powerful curation tool to cut out images and components from a pin and piece together new inspiring content. This greater granularity allows users to express their styles, taste and preferences in much more specific and creative ways. This is an entirely new, highly engaging and highly shoppable content format. Users are roughly 3x more likely to save collage pins versus other pins on Pinterest, and a significant portion contain clickable products. We’re also continuing to see collage’s gain traction with Gen Z, who are nearly 70% of collage creators.