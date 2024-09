Collagen sind seit ihrer Einführung auf Pinterest nicht nur ein kreativer Ausdruck, sondern auch ein entspannender und unterhaltsamer Weg, Ideen zu visualisieren. Ob Outfits, Moodboards oder sogar der eigene Traumraum – Collagen bieten eine einzigartige Möglichkeit, Visionen in die Realität umzusetzen. Kein Wunder also, dass die Anzahl der hochgeladenen Collagen seit Anfang des Jahres um 418 Prozent gestiegen ist. Im Earnings Call zum ersten Quartal 2024 erklärte Pinterest CEO William J. Ready schon Anfang des Jahres, wie erfolgreich Collagen auf Pinterest sind:

We’re also significantly advancing what it means to curate on Pinterest with collages. Powered by our AI and advanced computer vision technology, collages are a powerful curation tool to cut out images and components from a pin and piece together new inspiring content. This greater granularity allows users to express their styles, taste and preferences in much more specific and creative ways. This is an entirely new, highly engaging and highly shoppable content format. Users are roughly 3x more likely to save collage pins versus other pins on Pinterest, and a significant portion contain clickable products. We’re also continuing to see collage’s gain traction with Gen Z, who are nearly 70% of collage creators.