Weniger Menschen klicken auf Metas Plattformen auf Links von News-Organisationen. Daher könnte der Social-Konzern die News-Integration reduzieren – und auch die Kosten dafür senken. Gleichzeitig sollen Video- und Kurzvideoformate deutlich stärker gefördert werden. Denn diese sorgen für ein immer größeres User-Engagement und ermöglichen es Instagram und Facebook, mit Trend-App TikTok in Konkurrenz zu treten.

Der Publisher The Information berichtet von Facebooks Plänen unter Berufung auf Personen, die davon unterrichtet sind. So heißt es im Bericht:

Meta Platforms is considering reducing the money it gives news organizations as it reevaluates the partnerships it struck over the past few years, according to people familiar with the matter. The reassessment comes as Meta looks to cut costs broadly and rethinks the value of including news in its flagship Facebook app.