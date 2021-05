Das seit einigen Wochen angekündigte Feature "Facebook News" ist in Deutschland gestartet. Über 100 Medienmarken veröffentlichen nun in dem dedizierten Bereich ihre Inhalte. In den USA und Großbritannien findet die Integration bereits Anklang.

Vor etwa zwei Monaten kündigte Facebook an, dass der dedizierte News Tab in Deutschland auch im Mai ausgerollt werden soll. Nun ist es soweit: Facebook News startet ab heute in Deutschland. Das gab Facebook in einem Blogpost bekannt. Jesper Doub, Director News Partnerships bei Facebook Europe, schreibt in dem Blogpost:

Mit Facebook News wollen wir den Menschen auf unserer Plattform mehr Qualitätsjournalismus zur Verfügung stellen und gleichzeitig den Verlagen mehr Monetarisierungsmöglichkeiten bieten.

Facebook News sind dabei ein gesonderter Bereich für journalistische Inhalte. Über einen eigenen Reiter gelangen die User zu den Inhalten zahlreicher teilnehmender Verlage. Mit dabei sind derzeit 35 Verlage mit mehr als 100 Medienmarken. Vor einigen Wochen verkündete Facebook die Kooperationen mit Medienhäusern wie unter anderem Der Spiegel, F.A.Z. oder Die Zeit. Seitdem konnten jedoch noch weitere Publisher wie Axel Springer unter anderem mit den Marken BILD, WELT und Business Insider und die Südwestdeutsche Medienholding mit zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten hinzugewonnen werden.

Überraschende Kooperation mit Axel Springer

Insbesondere die Zusammenarbeit mit Axel Springer dürfte zunächst überraschen. Schließlich hatten Facebook und der Medienkonzern sich seit einigen Jahren juristische Auseinandersetzungen geliefert. Nun habe man sich auf eine umfassende Zusammenarbeit geeinigt. Axel Springer, ebenso wie die anderen Medienhäuser, wird dafür bezahlt, auf Facebook News Inhalte zu verlinken. Durch die Zusammenarbeit mit etablierten Medienhäusern wolle man den Standard für journalistische Inhalte auf der Plattform erhöhen.

Die täglichen Schlagzeilen sollen von einem Team von Journalist:innen ausgewählt werden. Zusätzlich schlägt der Algorithmus den Usern personalisierte Inhalte vor. Zeitgleich bieten Facebook News in Deutschland auch Rubriken wie „Wirtschaft“, „Unterhaltung“, „Gesundheit“ und so weiter, in denen User sich informieren können.

So greifst du auf Facebook News Deutschland zu

User können über die Facebook App nun auch in Deutschland auf Facebook News zugreifen. Dafür müssen sie entweder in der Search Bar nach „Facebook News“ suchen und dort den Shortcut klicken. Oder sie wählen den Weg über das Drei-Striche-Menü und wählen dort „News“ aus. Im Laufe des Tages soll die Funktion bei allen Nutzer:innen erscheinen. Deutschland ist nun weltweit das dritte Land, in dem Facebook News gelauncht sind. Verfügbar sind sie bereits in den USA und Großbritannien.