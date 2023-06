Deine LinkedIn Ads könnten schon bald eine filmreife Audience erreichen. Denn die Business-Plattform arbeitet derzeit an der Ausweitung der Videowerbeoptionen – und möchte Zuschauer:innen von Filmen und Serien auf Streaming-Diensten Ads anzeigen.

Die Nachrichten rund um das neue Video-Ads-Format von LinkedIn kommen kurze Zeit, nachdem die Microsoft-Tochter Pre-Roll und Mid-Roll Ads für Long-Form-Video-Content auf Seiten im Microsoft Audience Network gelauncht hat. Sahil Patel berichtet für The Information von der Entwicklung der neuen Werbeoption von LinkedIn. Demnach soll schon zeitnah ein Test für die Werbeintegration auf Streaming-Diensten gestartet werden. Dabei könnten Advertiser aus dem dann erweiterten LinkedIn Audience Network Publika adressieren, die in einem werbegestützten Umfeld Streaming-Inhalte rezipieren. Gegenüber Reuters erklärte Penry Price, Vice President of Marketing Solutions beim Unternehmen:

Noch gibt es keine ausführlichen Details darüber, auf welchen Plattformen die Ads künftig laufen könnten. Da aber die LinkedIn-Mutter Microsoft Netflix in den Bereichen Werbetechnologie und Sales unterstützt, ist eine Integration im werbegestützten Modell Basic with Ads von Netflix durchaus vorstellbar. Dieses ist seit Herbst 2022 auch in Deutschland für einen verringerten Preis verfügbar. Im Basic with Ads-Modell sehen die User pro Stunde rund vier bist fünf Minuten Werbung. In der Aussage von Mikhail Parakhin, President Web Experiences bei Microsoft, hieß es im vergangenen Jahr:

We’re thrilled to be named Netflix’s technology and sales partner to help power their first ad-supported subscription offering. At launch, consumers will have more options to access Netflix’s award-winning content. Marketers looking to Microsoft for their advertising needs will have access to the Netflix audience and premium connected TV inventory. All ads served on Netflix will be exclusively available through the Microsoft platform. Today’s announcement also endorses Microsoft’s approach to privacy, which is built on protecting customers’ information. This is a big day for Netflix and Microsoft. We’re excited to offer new premium value to our ecosystem of marketers and partners while helping Netflix deliver more choice to their customers.