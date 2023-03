LinkedIn fungiert schon jetzt als Plattform, auf der das Wissen und die Erfahrungen von Millionen Menschen geteilt, diskutiert und teils medienwirksam zur Schau gestellt werden. Im Zuge der vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz von KI-Systemen ergeben, hat das Unternehmen ein Feature gestartet, das diesen Austausch quasi automatisch fördern – und damit Shared Knowledge erweitern – soll. Daniel Roth, Editor in Chief und Vice President bei LinkedIn, stellt die kollaborativen Artikel in einem eigenen Artikel auf LinkedIn vor. Diese werden laut Roth von der LinkedIn AI als Konversationsstarter auf der Plattform integriert. Dabei unterstützt die Plattformredaktion die Künstliche Intelligenz.

Mithilfe von LinkedIns Skill Graph werden dann passende Expert:innen und Creator ausfindig gemacht, die sich aufgrund ihrer Expertise oder Vorerfahrungen zum Thema äußern können. Sie sollen die bereits gestartete Konversation dann befeuern, in ihrem Netzwerk teilen, dem Thema Sichtbarkeit und Engagement verschaffen. Im nächsten Schritt können alle, die sich damit befassen, von den Erfahrungen, Tipps und Erzählungen der Creator lernen, die bei diesen Artikeln zusammenarbeiten. Daniel Roth ist sich sicher, dass dieser Ansatz Menschen auch dabei hilft, ihre (digitalen) Alltagsherausforderungen besser zu meistern:

And, that’s when the real magic happens: when professionals share real-life, specific advice by contributing their perspectives to the work questions we’re all facing every day. Because starting a conversation is harder than joining one, these collaborative articles make it easier for professionals to come together and add and improve ideas – which is how shared knowledge is created.