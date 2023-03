Darin erklärt er, dass das Unternehmen schon seit 15 Jahren auf KI setzt, jetzt aber verstärkt auf die neuen Möglichkeiten baut, um Usern dabei zu helfen, das Meiste aus ihren Profilen und Recruiting-Strategien herauszuholen. So schreibt Tomer Cohen:

[O]ur teams have always sought to do better: To help more people, in all countries, at every stage of their career, solve a wide range of professional needs. With advanced generative AI and large language models, we’re now able to do that. And we do so by putting AI directly into the hands of our members. One of the most powerful ways to think of AI is as your co-pilot, your incredibly capable assistant, constantly at your side to help you excel at your task at hand and in your career.