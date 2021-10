Anfang 2021 machte eine Audio-only App im Digitalraum Furore. Plötzlich war Clubhouse zum Hype geworden. Und während zahlreiche User die App für Audio-Sessions nutzten, sprangen die großen Tech Player auf den Zug auf und entwickelten Konkurrenzprodukte. Spotify mit Greenroom, Facebook mit Rooms und allen voran Twitter mit Spaces. Dabei hatte Twitter den Vorteil, schon sehr lange an dem Format gearbeitet zu haben. Gegenüber Clubhouse hatte die Social-Plattform zudem die Vorteile, schon über hundert Millionen aktive Follower zu haben und vor allem, eine Android-Variante von Spaces anbieten zu können, als die von Clubhouse noch auf sich warten ließ. Beim Start der Twitter Spaces konnten jedoch nur User, die mindestens 600 Follower haben, als Host agieren. Das hat sich nun geändert.

Zur zunächst eingerichteten Follower-Schwelle von 600 erklärte Twitter im Frühjahr 2021:

Based on what we’ve learned so far, these accounts are likely to have a good experience hosting live conversations because of their existing audience. Before bringing the ability to create a Space to everyone, we’re focused on learning more, making it easier to discover Spaces, and helping people enjoy them with a great audience.