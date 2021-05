Kommt sie oder kommt sie nicht? Nach vielen Spekulationen, wann Clubhouse für Android endlich gelauncht wird, ist nun die Beta-Version der App verfügbar. Vorerst für eine limitierte Nutzer:innengruppe, die aber laut der Audio-App sukzessive erweitert werden soll. In der Vorabversion der Audio-Chat-App müssen sich User allerdings auf einige Einschränkungen einstellen. Denn für Android-Nutzer:innen verfügt Clubhouse nicht über die Optionen, Themen zu folgen, Clubs zu gründen oder den Profilnamen nachträglich zu ändern. Clubhouse selbst erklärt:

Today, we are thrilled to share that Clubhouse for Android will start rolling out in beta immediately. […] Our plan over the next few weeks is to collect feedback from the community, fix any issues we see and work to add a few final features like payments and club creation before rolling it out more broadly.