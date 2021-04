Facebook hat das neue Audio Feature Rooms gelauncht – und mit der neuen Funktion gleich mehrere Sound Tools. Macht der Social-Riese Clubhouse nun den Audio-Thron streitig?

Nun ist es endlich soweit: Nachdem bereits die Frage nach dem konkreten Launch-Datum für Facebooks Audio-Feature für Rooms laut wurde, verkündete der Social-Konzern nun, dass die Funktion nach Clubhouse-Vorbild ab sofort getestet wird. Und damit nicht genug: Neben der Einführung der Audio-Rooms gab Facebook ebenfalls bekannt, dass eine Reihe neuer Sound Features ausgerollt wird. Bei der enormen Reichweite und Nutzer:innenschaft, die der Social-Media-Veteran aufzuweisen hat, könnte die neue Funktion zu einem der größten Konkurrenten für die Drop-in Audio-App Clubhouse werden.

Dass Facebook erfolgreiche Apps und deren Features kopiert, ist nichts Neues. So ist das mittlerweile überaus populäre Story Feature keine Erfindung von Facebook, sondern stammt ursprünglich vom Konkurrenten Snapchat. Es war daher für viele Nutzer:innen nur noch eine Frage der Zeit, bis Facebook auch die Funktionsweise der Trend-App Clubhouse nachbildet.

So Facebook now has:



-A TikTok copy: Reels

-A Snapchat copy: Stories

-A Zoom clone: Rooms

-And announced today a new Clubhouse rival



Big Tech likes to talk up innovation, but an awful lot of what companies like Facebook do is copy other people's good ideas. — James Clayton (@JamesClayton5) April 19, 2021

Facebook folgt Audio-Only-Trend: Rooms bekommt ein neues Feature für Live Talks

Facebook erklärt, dass das neue Audio-Only Feature für Rooms auf der Plattform in den Facebook-Gruppen und im Messenger bis zum Sommer für alle Nutzer:innen verfügbar gemacht werden soll. Der Social-Konzern schreibt:

We’re […] going to start testing Live Audio Rooms and we expect it to be available to everyone on the Facebook app by the summer. We believe that audio is a perfect way for communities to engage around topics they care about. We’ll test Live Audio Rooms in Groups […] . As part of this initial rollout […] we’ll also bring Live Audio Rooms to public figures so they can host conversations with other public figures, experts and fans. […] In addition to bringing this to Facebook, we also plan to release Live Audio Rooms on Messenger this summer so you can easily hang out with your friends, too.

Die Hosts werden dabei oben im Screen angezeigt, die Zuhörer:innen sind darunter aufgelistet. User sind in der Lage, die Audio-Rooms öffentlich oder privat abzuhalten. Weiter erklärt Facebook, dass es einen eigenen Discover Tab für das neue Rooms Feature geben wird.

So sieht das neue Audio Feature für Facebook Rooms aus, © Facebook

Zusätzlich soll es für Creator gleich möglich sein, ihre Audio-Sessions zu monetarisieren. Damit verschafft sich der Social-Riese neben der Reichweite einen weiteren Vorteil Clubhouse gegenüber. Denn obwohl die Drop-in Audio-App nun Clubhouse Pay eingeführt hat, sind die Möglichkeiten für Creator mit Clubhouse Geld zu verdienen noch wesentlich beschränkter als es auf Facebook der Fall sein wird. Der Social-Gigant erklärt:

Soon after launch, we’ll also offer other monetization models, like the ability to charge for access to a Live Audio Room through a single purchase or a subscription.

Soundbites und Podcasts: Diese Audio-Features erwarten die User

Außerdem verkündete Facebook, dass nun auch Podcasts in die Social-Plattform integriert werden. Das bedeutet, dass Podcast Hosts ihre Episoden direkt auf ihrer Facebook Page einbinden können. So müssen die Nutzer:innen die App nicht mehr verlassen, um eine Episode ihres Lieblingsformats zu hören.

Podcasts können nun direkt in der App gehört werden, © Facebook

Der Social-Konzern verkündete zusätzlich, dass ein neues Social-Audio-Tool getestet wird, mit dem sogenannte Soundbites – kurze Audio-Clips – erstellt und geteilt werden können. Facebook erklärt:

These audio creation tools will enable you to create Soundbites — short-form, creative audio clips for capturing anecdotes, jokes, moments of inspiration, poems, and many other things we haven’t yet imagined. We’ll start testing Soundbites over the next few months with a small number of creators and refine the product with their input before making it available to everyone.

Auch launcht Facebook eine Reihe neuer Bearbeitungs-Features, wie zum Beispiel Noise Cancelling oder Stimmenfilter. Der Social-Konzern demonstriert alle neuen Funktionen in einem kurzen Video-Clip:

Noch mehr Neues: Facebook macht es einfacher Posts als Text zu exportieren

Neben dem Vorstoß in das Audio-Business macht Facebook momentan auch mit immer wieder auftretenden Datenschutzmängeln auf sich aufmerksam. Um den Nutzer:innen hier noch mehr Kontrolle über ihren geposteten Content zu geben, launchte der Social-Riese nun eine neues Feature, mit dem Posts direkt in Google Docs, Blogger und WordPress transferiert werden können. Der Konzern schreibt:

People can now directly transfer their notes and posts to Google Docs, Blogger and WordPress.com. These updates extend the reach of the tool that already enables people to transfer their photos and videos to Backblaze, Dropbox, Google Photos and Koofr. To better reflect the range of data types people can now transfer to our partners’ services, we’re renaming the tool “Transfer Your Information“.

Dies könnte vor allen Dingen für Page Owner sinnvoll sein, die häufiger mit der unrechtmäßigen Entfernung ihres Contents zu kämpfen haben. Alle Infos dazu, wie du deine Posts als Text exportierst, findest du hier.