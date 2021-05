Via Twitter und in einem ausführlichen Blogpost gab das Unternehmen bekannt, dass Spaces nun offiziell ausgerollt wird. Zuletzt hatte es immer wieder Neuigkeiten rund um das Feature gegeben. So hatte Twitter kürzlich mehr Android User für einen Test freigeschaltet und auch ein Test für einen Webplayer für Spaces war publik geworden. Nachdem Spaces bereits vergangenes Jahr vorgestellt worden war, wird es nun für alle zugänglich gemacht. Egal ob über iOS oder Android, das Feature soll in wenigen Wochen für alle Twitter-Nutzer:innen zur Verfügung stehen. Als Host können aber vorerst nur diejenigen auftreten, die mindestens 600 Follower vorzuweisen haben. Twitter erklärt diese Schwelle wie folgt:

Based on what we’ve learned so far, these accounts are likely to have a good experience hosting live conversations because of their existing audience. Before bringing the ability to create a Space to everyone, we’re focused on learning more, making it easier to discover Spaces, and helping people enjoy them with a great audience.