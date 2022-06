Bei dem von Hammod Oh vorgestellten Wechsel der Beitragsoptionenanzeige handelt es sich vorerst nur um einen Test. Allerdings wäre die noch prominentere Anzeige der Option zur Reels-Erstellung eine nur logische Folge der starken Fokussierung der Plattform auf das Kurzvideoformat. Vor kurzem gab Meta an, dass bereits über 20 Prozent der Nutzungszeit auf der Plattform auf die Reels-Rezeption entfallen. Wie populär das Format ist, zeigt zudem eine ganze Reihe von Neuerungen Instagrams. So können Nutzer:innen inzwischen für sie relevante Posts oder Reels oben im Profil anpinnen. Außerdem wurden 90 Sekunden lange Reels eingeführt, während es zusätzlich neue Soundeffekte, Templates, die Option zum Importieren eigener Audiodateien sowie interaktive Sticker gibt.

Seit vergangenem Jahr monetarisiert Instagram die Reels auch weltweit mit Ads; im Frühjahr 2022 kamen als Option die Overlay Ads (in der Testversion) hinzu. Sowohl bei der Monetarisierung als auch bei der Ausspielung der Kurzvideos konkurriert Instagram mit TikTok, der App, die den Kurzvideo-Boom maßgeblich mitgestaltet. So ist es kein Wunder, dass Instagram auch von der ByteDance-Tochter kopiert. Ein Beispiel dafür liefert der Test mit einem Following Tab für Reels, das stark an TikTok erinnert. Noch deutlicher wird es beim neuen Full-Screen-Feed-Modus. Dabei sind alle Post-Arten im 9:16- und Volldbildformat in einem scrollable Feed rezipierbar – ganz nach TikToks Vorbild.

Im Kontext der vergangenen Quartalszahlenvorstellung erklärte Meta CEO Mark Zuckerberg, wie relevant das Format auch in Zukunft sein wird:

We’re focusing on growing Reels as a major part of the Discovery Engine vision, and we expect that this expansion in engagement to shift from a short-term headwind to a tailwind at some point.