Wir haben dir in einem dedizierten Beitrag bereits vor einiger Zeit ein paar grundlegende Tipps zusammengestellt. Jetzt liefert aber auch der Instagram-Chef Adam Mosseri Insights dazu, wie du aus deinem Profil das Meiste herausholst.

In einem eigens dafür aufgenommenen Video erklärt Adam Mosseri, wie du mit deinem Profil einen besonders guten ersten Eindruck bei anderen Nutzer:innen erweckst. Zum einen ist es zentral, sowohl in deinem Namen als auch in deiner Bio zu erklären, wer du bist und was du machst. Dabei können bestimmte Keywords passend zu deiner Profession, deiner Content-Nische oder deiner Person helfen, deinen Account im Suchkontext besser verorten zu können – sie helfen also bei der Instagram SEO.

Des Weiteren rät Mosseri dazu, im Profilbild ein deutlich erkennbares Foto zu nutzen. Schreibe keinen Text ins Profilbild, dieser wird in der Ansicht, gerade mobil, kaum zu lesen sein. Idealerweise unterstützt das Foto auf den ersten Blick die Erklärung aus Bio und Namenszug.

Als dritten Tipp setzt Mosseri auf das Anpinnen von Posts. Mit dem Gedrückthalten des gewünschten Beitrags kannst du diesen im Grid anpinnen. Achte darauf, dass dieser Beitrag schon Instagrams neuer Grid-Ansicht im Format 3:4 entsprechend gestaltet ist, damit der erste Eindruck bei Mobile Usern optimal ist. Mit angepinnten Posts kontrollierst du laut Mosseri stets die „Top Line“ in deinem Profil.

Schließlich sagt Mosseri noch, dass Creator nicht allzu „gekünstelt“ bei der Erstellung ihrer Profile agieren sollten.

[…] People want to see the more authentic side of you, not the perfect side of you […].