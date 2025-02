Langfristige Kooperationen boomen, KI optimiert Kampagnen und Authentizität schlägt Hochglanz. Wir haben die wichtigsten Insights aus der neuen State of German Influencer Marketing 2025-Studie – und das schon vor der offiziellen Veröffentlichung!

Wir präsentieren dir umfassende Einblicke in die Studie State of German Influencer Marketing 2025 – und zwar knapp eine Woche vor der offiziellen Veröffentlichung am 17. Februar. Die Untersuchung der Performance-Marketing-Agentur MAI xpose360 in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Influencer Marketing e.V. zeigt: Influencer Marketing ist in einem beispiellosen Wandel begriffen und wird noch stärker zur strategischen Schlüsselkomponente im Online Marketing.

Influencer Marketing: Unternehmen setzen auf langfristige Strategien

Geld spielt bekanntlich eine große Rolle – und wenn es um Influencer Marketing geht, fließt davon immer mehr. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 72 Prozent der befragten Expert:innen erwarten steigende Investitionen, und 68 Prozent der Content Creator rechnen mit höheren Einnahmen. Die Frage ist längst nicht mehr, ob Influencer Marketing eine Zukunft hat, sondern wie es sich weiterentwickelt und welche Strategien am erfolgreichsten sein werden.

Entwicklung der Investitionen im Influencer Marketing 2025, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Prognose des Einnahmepotenzials im Influencer Marketing für 2025, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Ein Blick auf die Budgetverteilung zeigt, dass immer mehr Unternehmen bereit sind, tief in die Tasche zu greifen: 41 Prozent der Marken planen, zehn bis 25 Prozent ihres Online-Marketing-Budgets für Influencer-Kampagnen auszugeben, während 15 Prozent sogar bis zu 50 Prozent investieren.

Verteilung des Online-Marketing-Budgets für Influencer-Kampagnen im Jahr 2025, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Doch nicht nur die Höhe der Budgets verändert sich – auch die Art der Zusammenarbeit entwickelt sich weiter. Ganze 85 Prozent der Unternehmen betonen, dass langfristige Kooperationen mit Influencern immer wichtiger werden. Nachhaltige Kooperationen sorgen nicht nur für stabilere Kampagnen, sondern auch für mehr Authentizität und Glaubwürdigkeit in der Markenkommunikation.

Warum Authentizität jetzt der Schlüssel im Influencer Marketing ist

Die Zeiten, in denen makellose Hochglanzinszenierungen das Influencer Marketing dominierten, neigen sich dem Ende zu. Statt perfekt ausgeleuchteter Werbekulissen und glattgebügelter Inhalte sind jetzt echte, unverfälschte Einblicke gefragt. Die neue Devise: real statt retuschiert. Ganze 70 Prozent der befragten Expert:innen sehen Authentizität und Transparenz als die wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Die Influencer-Marketings-Trends 2025, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Das bedeutet: Makellose Werbegesichter verlieren an Strahlkraft, während Influencer, die nahbar und glaubwürdig wirken, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Besonders Nano- und Mikro-Influencer profitieren von diesem Wandel. Ihre Community mag zwar kleiner sein, doch die Bindung ist oft umso stärker – und genau das macht ihre Empfehlungen für Marken so wertvoll. Wer also weiterhin auf glattpolierte Hochglanzwelten setzt, könnte schnell den Anschluss an die neue Realität des Influencer Marketings verlieren.

KI revolutioniert das Influencer Marketing

Doch nicht nur der Stil der Inhalte verändert sich – auch die Technologie dahinter entwickelt sich rasant weiter. Künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle: 80 Prozent der befragten Unternehmen setzen auf KI, um die Content-Erstellung, Influencer-Identifikation und Performance-Analyse zu optimieren.

Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von KI-Tools im Influencer Marketing, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Einfluss von AI auf das Influencer Marketing, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Die Digitalisierung und Automatisierung im Influencer Marketing schreitet also unaufhaltsam voran. Marken, die sich frühzeitig mit KI-Technologien und datengetriebener Optimierung befassen, werden langfristig einen Wettbewerbsvorteil haben. Ein Blick auf aktuelle Trends zeigt, dass neben KI-Technologien auch KI-Creator an Bedeutung gewinnen. Schon in einem Anfang vergangenen Jahres veröffentlichten Artikel von uns haben wir darüber berichtet, dass virtuelle Influencer in den sozialen Netzwerken immer präsenter werden.

Plattformen, Content-Formate und Erfolgsmessung

Im Influencer Marketing 2025 steht hochwertiger Content im Mittelpunkt. Storytelling dominiert als stärkster Trend, gefolgt von unterhaltsamen und exklusiven Inhalten.

Relevante Content-Formate, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Die Wahl der richtigen Plattform ist neben der Entscheidung für die stärksten Content-Formate für Unternehmen im Influencer Marketing entscheidend.

Plattformen mit dem größten Umsatzpotenzial, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Während Instagram weiterhin den größten Umsatz verspricht, wächst TikTok als relevante Alternative, wobei das Schicksal der Entertainment-Plattform derzeit in den USA ungewiss ist. Das US-Geschäft der ByteDance-Tochter befindet sich in der Schwebe, ein Verkauf an ein US-Unternehmen oder ein weiterer, dauerhafter Shutdown stehen bevor.

Disclaimer: t3n und OnlineMarketing.de gehören zu Yeebase und sind jeweils Teil der heise-Familie.

Erfolg im Influencer Marketing wird zunehmend anhand klar definierter KPIs gemessen. Engagement und Reichweite sind dabei die wichtigsten Faktoren, gefolgt von Conversion und ROI.

Die wichtigsten KPIs zur Erfolgsmessung im Influencer Marketing 2025, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Herausforderungen und zukunftsweisende Strategien

Das Influencer Marketing wächst, aber mit dem Erfolg kommen auch Herausforderungen. Die größte Hürde für Unternehmen im Jahr 2025 ist die Marktsättigung, gefolgt von steigenden Kosten und sinkender organischer Reichweite. Ein weiteres Problem, das die Branche nicht loslässt, sind Fake Follower und betrügerische Praktiken. 35 Prozent der Unternehmen sehen sich mit unechten Engagement-Raten konfrontiert, was nicht nur Budgets verpuffen lässt, sondern auch das Vertrauen in den Marketing-Kanal langfristig schädigt.

Die größten Herausforderungen der Influencer-Marketing-Branche 2025, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen immer mehr Marken auf datengetriebene Strategien und langfristige Kooperationen mit vertrauenswürdigen Creator. Analytics Tools (78 Prozent) und Tracking Links (60 Prozent) dominieren, während traditionelle Methoden wie manuelle Auswertung (25 Prozent) und Online-Befragungen (zehn Prozent) an Bedeutung verlieren. Die Erfolgsmessung im Influencer Marketing wird somit zunehmend datengetrieben. Unternehmen setzen auf präzise Tracking-Methoden, um die Effektivität ihrer Kampagnen zu analysieren und den ROI zu maximieren.

Genutzte Methoden zur Erfolgsmessung im Influencer Marketing 2025, © MAI xpose360 / INFLUENCER360

Erfolgsstrategien für 2025

Die Studie macht deutlich: Die Zukunft des Influencer Marketings basiert auf drei zentralen Säulen:

Langfristige Kooperationen: Nachhaltige Kooperationen mit vertrauenswürdigen Creatorn sichern den Erfolg auch in einem gesättigten Markt. Authentizität: Echte, unverfälschte Inhalte schaffen Vertrauen und heben Marken nachhaltig hervor. Technologische Innovation: Der Einsatz von KI und datengetriebenen Analysen steigert Effizienz und ermöglicht präzise Zielgruppenansprachen.

Auch Markus Kellermann, CEO von MAI xpose360 & INFLUENCER360, betont: