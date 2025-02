Endlich: Instagram hat den Algorithmus neu aufgestellt – und das eröffnet völlig neue Wachstumschancen. Erfahre, wie du die neuen Mechanismen für dich nutzt und deine Reels viral gehen lässt – auch ohne große Follower-Zahl!

Wir möchten die richtigen Reels zur richtigen Zeit den richtigen Personen zeigen,

betont Instagram in der neuesten Ankündigung. Reels sind die Währung der Aufmerksamkeit auf Instagram – und jetzt gibt es ein Update, das Creator aller Größenordnungen noch bessere Chancen bietet, entdeckt zu werden. Dieses Update hatte die Social-Plattform bereits 2024 angekündigt und jetzt ist es endlich da!

Das steckt hinter den neuen Empfehlungen

Instagram hat das eigene Empfehlungssystem weiter optimiert, um sicherzustellen, dass die richtigen Reels zur richtigen Zeit den richtigen Personen angezeigt werden. Das bedeutet: mehr Sichtbarkeit, mehr Wachstum und ein faireres Spielfeld für alle Content-Produzierenden.

Die Social-Plattform setzt bereits seit einiger Zeit auf algorithmische Signale, um vorherzusagen, welche Reels für Nutzer:innen relevant sind. Dabei spielen Interaktionsdaten eine entscheidende Rolle: Wie lange bleibt jemand an einem Reel hängen? Wird es geteilt oder kommentiert? All das fließt in die Entscheidung ein, welche Inhalte empfohlen werden.

Der Clou: Die Reels-Distribution läuft nicht mehr primär über bestehende Follower. Stattdessen wird ein Reel erst einer kleinen Gruppe von Nicht-Followern gezeigt. Erzielt es dabei gute Ergebnisse, wird es schrittweise immer mehr Personen ausgespielt – unabhängig von der Reichweite der Creator. Das Ziel: Inhalte, die Engagement erzeugen, werden belohnt – nicht nur große Accounts.

So verbreiten sich Instagram Reels: Von einer kleinen Zielgruppe zur viralen Reichweite, © Instagram

Nutzer:innenverhalten verändert sich – und Instagram zieht mit

Laut Instagram verbringen Menschen immer mehr Zeit mit Reels. Allein im vierten Quartal 2024 stieg die weltweite Videowiedergabezeit im zweistelligen Prozentbereich. Zudem werden Reels nicht nur konsumiert, sondern aktiv geteilt: 4,5 Milliarden Mal pro Tag auf Instagram und Facebook.

Das bedeutet für Creator: Wer regelmäßig postet und die Richtlinien für Empfehlungen versteht und befolgt, kann sich ein größeres Publikum aufbauen als je zuvor.

Ursprünglich als reines Kurzvideoformat gestartet, haben sich Reels längst weiterentwickelt – und längere Clips gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie bieten Creatorn enormes Potenzial, vorausgesetzt, sie werden strategisch genutzt. Instagram-Chef Adam Mosseri stellte kürzlich klar: Entscheidend für die Reichweite ist nicht, wie viel Prozent eines Videos angesehen werden, sondern die absolute Watchtime. Mit anderen Worten: Ob Nutzer:innen ein Reel bis zum Ende schauen, spielt keine Rolle – solange sie insgesamt eine relevante Anzahl an Sekunden damit verbringen.

© Instagram via Canva

So kannst du das Update für dein Wachstum nutzen

Damit deine Reels das volle Potenzial der neuen Empfehlungen ausschöpfen, helfen diese Tipps: