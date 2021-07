Überraschend kommt die Meldung, weil Twitter das Format erst im November 2020 global ausgerollt hatte – mit großen Hoffnungen. Außerdem wurden noch vergangenen Monat Full-Screen Ads in Fleets getestet. Doch da Ilya Brown, Head of Product, Brand & Video Ads bei Twitter, im Blogpost bestätigt, dass viel zu wenig Menschen das Feature bisher genutzt haben, hat es keine Zukunft. Brown schreibt:

We built Fleets as a lower-pressure, ephemeral way for people to share their fleeting thoughts. We hoped Fleets would help more people feel comfortable joining the conversation on Twitter. But, in the time since we introduced Fleets to everyone, we haven’t seen an increase in the number of new people joining the conversation with Fleets like we hoped.