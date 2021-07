Der Kurznachrichtendienst arbeitet weiter an einem Feature, das Brands und Creatorn Tools für die Verbindung zur Community liefern soll. Auch die Monetarisierung auf der Plattform soll so optimiert werden.

Twitter möchte die eigene Plattform für professionelle Businesses und Creator attraktiver gestalten. Deshalb wird derzeit aktiv am Feature Twitter for Professionals gearbeitet. Dieses soll Tools für den Markenaufbau und zur Gewinnoptimierung bereithalten. Noch ist es allerdings nicht ausgerollt. Nachdem User in den USA es Anfang des Jahres bereits testen konnten, haben inzwischen weitere Nutzer:innen Zugriff auf ein Pop-up, über das sie Angaben machen können – bis zu einem gewissen Punkt.

Noch in der Testphase: Nähert sich Twitter for Professionals dem Roll-out?

Bis dato ist nicht völlig klar, was genau Twitters neues Feature an Möglichkeiten bereithalten wird. Dass momentan aber fleißig daran gearbeitet wird, liegt nahe, da User auf einen Link zugreifen können, der ein Pop-up für die Funktion öffnet. Diesen Link hatte die Reverse-Engineering-Expertin Jane Manchun Wong via Twitter geteilt. Im Pop-up heißt es zum Tool:

Erhalte Zugriff auf Tools, die es dir erleichtern, eine Verbindung zu deiner Zielgruppe zu knüpfen, deine Marke aufzubauen und deinen Gewinn zu erhöhen.

So sieht der Startbildschirm der Funktion aus, © Twitter

Klickst du bei diesem Pop-up auf „Los geht’s“, gelangst du zu einer Seite, bei der du deine Profession angeben musst:

Du kannst eine Kategorie auswählen, die deinen professionellen Account am besten beschreibt, © Twitter

Hast du deine Kategorie ausgewählt, kommst du zu einer Seite, bei der du zwischen Unternehmen und Ersteller:in entscheiden kannst. Allerdings ist das die letzte Eingabeseite, die aktuell angewählt werden kann.

Beim Account-Typ kannst du zwischen Unternehmen und Ersteller:in auswählen, © Twitter

Das bestätigt auch der Social-Media-Experte Alessandro Paluzzi. Er ist auf das Feature aufmerksam geworden und hat via Twitter einen Test geteilt: