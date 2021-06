Vor einem halben Jahr launchte Twitter Fleets, die wie das Story Feature auf anderen sozialen Plattformen funktionieren. Nun plant der Kurznachrichtendienst weitere Neuerungen für das Format. Wie auf dem Unternehmens-Blog angekündigt, werden nun Full Screen Ads in dem Fleets getestet.

Vertikale Ads kennen User bereits aus anderen Social Apps wie Snapchat und Instagram. Die Anzeigen im 9:16-Format werden zwischen den Fleets von anderen Usern ausgespielt, heißt es auf dem Blog:

Fleet ads are full-screen billboards for advertisers. Appearing in between Fleets from people who are sharing pictures from the dog park in Fort Funston or video of their morning coffee stroll in Williamsburg, Fleet ads are all about connecting your message with the everyday. Fleet ads are a space for brands to be creative: go behind the scenes, have a creator take over your account, or share a hot take.