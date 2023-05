Google entwickelt Bard trotz anhaltender Kritik mit Hochdruck weiter, um nicht von Bing abgehängt zu werden. Daher wird das KI-Tool, welches die hochfunktionalen Sprachmodelle Googles LaMDA und PaLM für die Generierung relevanter Antworten und Suchergebnisse nutzen soll, zu einem zentralen Faktor für die Suche, die sich bei Google täglich im Wandel befindet. Gegenüber CNet erklärte ein Mitglied des Google-Presse-Teams per Statement:

Search has always been an incredibly dynamic, rapidly evolving sector with products constantly getting better. For years, we’ve been focused on a long-term approach to evolve Search, including using AI to enable new capabilities like multisearch, bringing more visual exploration features to the results page, and introducing new ways to surface a wide range of perspectives and content formats. We’ve talked at length about this work, including at events like Google I/O and Search On, and we look forward to building on these efforts in many ways in the years ahead. As Search evolves, delivering high quality information and supporting a healthy, open web will remain core to our approach.