Auch bei den 12- bis 15-Jährigen stellen Social Media Apps eine wichtige Nachrichtenquelle dar. Zu den relevantesten in dieser Altersklasse zählen Instagram (29 Prozent) sowie YouTube und TikTok (beide 28 Prozent). Nur Gespräche mit der Familie (65 Prozent) und Fernsehen (59 Prozent) sind für diese Gruppe immer noch die wichtigsten News-Vermittler:innen.

Auch die Suche im Internet hat sich seit einiger Zeit verändert. Denn kürzlich wurde bekannt, dass schätzungsweise 40 Prozent der Gen Z in den USA (Personen der Jahrgänge 1997 bis 2012) ihre Suche auf Social-Plattformen wie TikTok oder Instagram statt etwa Google starten. Die Apps stellen somit eine erstarkte Konkurrenz für den Suchmaschinenkonzern dar, vor allem bei lokalen Suchen nach beispielsweise Restaurants oder Cafés. Instagrams neue Map-Funktion zahlt ebenso auf die Konkurrenzstärke, zumindest für diese Social App, gegenüber Google ein. Yih-Choung Teh, Group Director für Strategy and Research bei Ofcam, erklärte in einem Presse-Statement:

Teenagers today are increasingly unlikely to pick up a newspaper or tune into TV news, instead preferring to keep up-to-date by scrolling through their social feeds. And while youngsters find news on social media to be less reliable, they rate these services more highly for serving up a range of opinions on the day’s topical stories.