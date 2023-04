Darüber hinaus veröffentlichte Google in einem Paper weitere Details über die Supercomputer, mit welchen das Unternehmen die eigenen KI-Modelle trainiert. Diese seien schneller und energieeffizienter als vergleichbare Systeme von Nvidia Corp. Google erklärt:

The TPU v4 supercomputer is 4x larger at 4096 chips and thus ~10x faster overall, which along with OCS flexibility helps large language models. For similar sized systems, it is ~4.3x-4.5x faster than the Graphcore IPU Bow and is 1.2x-1.7x faster and uses 1.3x-1.9x less power than the Nvidia A100.