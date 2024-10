Es handelt sich, so das Suchmaschinenunternehmen, um die bislang größte Expansion des Features. Mehr als eine Milliarde User monatlich sollen künftig Zugriff auf die AI Overviews erhalten, welche nicht nur in mehr Ländern, sondern auch für mehr Sprachen verfügbar sein werden. Dazu gehören neben Englisch Hindi, Indonesisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch.

AI Overviews in der mobilen Suche, © Screenshot Google

Zu den Ländern, in denen die AI Overviews mittlerweile verfügbar sind, zählen beispielsweise Kanada, Brasilien, Mexiko, Indien, Australien und Südafrika. In Europa sind die KI-Übersichten auch nach der angekündigten Erweiterung nur in einem einzigen Land verfügbar – und das ist leider nicht Deutschland. Lediglich User im Vereinigten Königreich können ab sofort auf die AI Overviews zugreifen. Wann das Feature auch in der EU gelauncht wird, ist unklar. Die fehlende Verfügbarkeit dürfte mit strengeren Regulationen der EU im Kontext KI zusammenhängen – schließlich ist eine Expansion in diesem Gebiet für Google eigentlich wünschenswert.

Auch Meta AI ist momentan noch nicht in Deutschland verfügbar. Der Grund: Wegen Beschwerden von Datenschutzgruppen stoppte der Konzern das Opt-out-Verfahren zur Datenweitergabe für das KI-Training – und ohne ausreichend User-Daten verschiebt sich der Launch in Europa entsprechend. Derweil möchte sich Meta nun auch auf dem AI-Search-Markt etablieren und zugleich von großen Suchmaschinen unabhängig machen: Eine neue, eigene KI-Suchmaschine soll Meta AI Usern brandaktuelle Informationen direkt aus dem Web auf Instagram und Co. liefern.